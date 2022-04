Mijnraad adviseert kabinet toch met Groningers te praten over gaswinning

"De wereld staat op zijn kop" en daarom is het onverstandig om de gaswinning in Groningen op korte termijn definitief te stoppen. Dat staat in een ongevraagd advies van de Mijnraad aan het kabinet. De Mijnraad vindt dat Nederland in crisistijd voldoende opties moet houden en dat er deze zomer zoveel mogelijk gas in de opslag moet voor de winter. Volgens Staf Depla, de voorzitter van de Mijnraad, is het onverstandig dat het kabinet het advies van zijn raad niet overneemt. In een gesprek met Nieuwsuur legt hij uit waarom. Depla zegt dat je dingen moet doen die "altijd goed zijn", zoals energiegebruik terugdringen en de energietransitie, maar je moet geen dingen doen waar je spijt van kan krijgen. Het zou volgens hem daarom onverstandig zijn om nu een onomkeerbaar besluit te nemen. "Wij vragen ons af of het ministerie alle scenario's die kunnen optreden als de gaskraan dichtgaat, wel goed in beeld heeft." Als voorbeeld noemt Depla het scenario dat we vier maanden geen gas geleverd krijgt. "Moet er alleen een fabriek een paar dagen dicht? Of is de impact groter?" De Mijnraad is er niet gerust op dat met deze scenario's voldoende rekening wordt gehouden bij het vasthouden aan een snelle sluiting van het Groningerveld.

De Mijnraad is een onafhankelijk adviesorgaan. De Mijnraad brengt advies uit over het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte, en het opslaan van stoffen in de diepe ondergrond. Het bestaan van de raad is geregeld in de Mijnbouwwet. Adviezen van de Mijnraad zijn niet bindend.