Brabantse gemeenten zitten in hun maag met dure begraafplaatsen

Meerdere gemeenten in Noord-Brabant zoeken partijen om het beheer van begraafplaatsen over te nemen. De begraafplaatsen kosten meer dan ze opleveren en dus willen sommige gemeenten ervan af, blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

Volgens de wet moet elke gemeente een openbaar kerkhof hebben. Een meerderheid van de gemeenten die Omroep Brabant sprak, merkt dat er steeds minder mensen worden begraven en dat er meer worden gecremeerd. Het bedrag dat ze daarom jaarlijks bij moeten leggen voor het onderhoud van de begraafplaatsen loopt daardoor op: tot wel 185.000 euro in Land van Cuijk en 100.000 euro in Rucphen.

Het geld komt uit algemene middelen. "Het gaat dus niet direct ten koste van iets anders, er blijft alleen minder over", aldus een woordvoerder van de gemeente Rucphen.

Begraafplaats overnemen

Voor de algemene begraafplaats in de gemeente Halderberge moet jaarlijks zo'n 60.000 euro bijgelegd worden. De gemeente zoekt daarom naar een oplossing: "We zijn de mogelijkheden aan het bekijken om exploitatie en beheer over te dragen aan derden", aldus een woordvoerder.

Ook Oss wil graag van zijn begraafplaats af. Er wordt onderzocht of een deel van begraafplaats Hoogen Heuvel verkocht kan worden, zodat de onderhoudskosten niet meer voor rekening van de gemeente zijn. "De exploitatie is al jaren in de min", zo laat de gemeente weten.

Crematorium betaalt

De gemeente Son en Breugel lijkt een oplossing te hebben gevonden voor een van zijn begraafplaatsen. Een partij uit Drenthe gaat het beheer van de begraafplaats Wolfswinkel overnemen en mag in ruil daarvoor een nieuw crematorium bouwen. Met de opbrengst van het crematorium kan de begraafplaats dan onderhouden worden.

In Roosendaal werd het beheer van de algemene begraafplaats al in 2006 overgedragen aan een externe stichting, die daarna ook een crematorium mocht bouwen.

'Morele plicht'

Dat het openhouden van de begraafplaatsen de gemeente geld kost, wordt niet overal als een probleem gezien. Zo ziet Deurne (van 45 naar 15 begrafenissen per jaar) het als een "morele verplichting om een plek te hebben waar inwoners hun dierbaren kunnen begraven". Er is voor 2022 zo'n 56.000 euro gereserveerd om dit te kunnen blijven doen.

Daarnaast zet Deurne vrijwilligers in om de kosten te drukken. Dat gebeurt op meer plaatsen in Brabant, zoals in Dongen: "Vrijwilligers dragen heel veel bij aan het onderhoud van de begraafplaats", aldus een woordvoerder.