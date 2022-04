Oekraïense hoofdaanklager: 'Op zo'n 6000 plaatsen oorlogsmisdaden'

Er zijn zo'n 6000 plaatsen in Oekraïne waar oorlogsmisdaden plaatsvinden of hebben gevonden. Dat zegt de Oekraïense procureur-generaal Iryna Venediktova tegen Nieuwsuur. Zij doet onderzoek naar oorlogsmisdaden.

Venediktova zegt dat er sprake is van het "uitroeien van Oekraïense volk." Ze zegt dat er onder het mom van 'denazificatie' burgers worden gedood. "We hebben reden om aan te nemen dat er in bepaalde gevallen van bovenaf het bevel gegeven werd om de burgerbevolking te bombarderen en te doden."

Volgens Venediktova doen de Russen dit om capitulatie af te dwingen en te intimideren. Ze zegt er alles aan te doen om bewijzen te verzamelen en hoopt dat eventuele oorlogsmisdadigers voor de rechter worden gebracht met behulp van de internationale gemeenschap. "We willen dat de internationale gemeenschap zonder terug te deinzen naast ons blijft staan in het streven om de oorlog te stoppen en de schuldigen te straffen."

'Je moet alles zien'

De hoofdaanklager probeert alle plekken waar mogelijke oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden te bezoeken. Ook als het mogelijke oorlogsmisdaden van Oekraïense militairen betreft. Zo ging er een video rond op sociale media waarin te zien zou zijn dat Russische krijgsgevangenen ernstig worden mishandeld door Oekraïense militairen op de binnenplaats van een zuivelfabriek bij Charkov.

Tegen Nieuwsuur zegt ze over de video dat "de zienswijzen over wat er gebeurd is uiteen lopen." Ze wil pas een oordeel vellen als het strafrechtelijk onderzoek is afgerond.

Venediktova is vastberaden om door te gaan met haar werk en bezoekt dagelijks nieuwe plekken. "Als je iedere ochtend weer de cijfers leest van de dodelijke slachtoffers, van burgers en kinderen die gedood zijn bij beschietingen in Oekraïne, dan staat elke dag weer in het teken van het werken voor gerechtigheid."