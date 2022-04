'Laadpaalklevers' riskeren boete van 95 euro

Wie zijn opgeladen elektrische auto laat staan bij een openbare laadpaal, riskeert daarmee een boete van 95 euro. Dat volgt uit een uitspraak die het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vandaag heeft gedaan.

Het hof boog zich over een zaak van een automobilist die in 2020 een boete kreeg toen hij in Noordwijk zijn opgeladen auto twee uur lang aan een laadpaal had laten staan.

In de Algemeen Plaatselijke Verordening van Noordwijk staat dat het niet is toegestaan een paal langdurig bezet te houden. Een controleur van de gemeente schreef de boete uit toen hij zag dat de auto al twee uur 'vol' aan de laadpaal stond.

'Onhoudbare situatie'

De eigenaar maakte bezwaar tegen de boete. Hij vond dat er geen sprake was van langdurig parkeren, nadat het laden was voltooid. De automobilist voerde aan dat een bestuurder anders bij zijn auto zou moeten blijven, zodat hij hem zou kunnen verplaatsen exact zodra het groene lampje zou gaan branden. Een "onhoudbare situatie", vond de eigenaar.

Maar het hof ging hier - net als de kantonrechter - niet in mee. Het hof bepaalde dat de automobilist zijn voertuig had moeten verplaatsen toen de accu vol was. Een laadpaal geeft in de regel zelf de verwachte laadtijd, oordeelde de rechter, en bovendien had de bestuurder ook zelf de laadtijd kunnen berekenen.

De eigenaar moet niet alleen de boete betalen, maar ook de proceskosten.