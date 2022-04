Bouhanni naar ziekenhuis na botsing met voorbijganger in Ronde van Turkije

Op sociale media is een filmpje te zien van het incident. De motor die voor het peloton uit rijdt, passeert de persoon die over de weg loopt zonder verdere actie te ondernemen. Een toeschouwer langs de kant probeert de wandelaar nog weg te trekken als het peloton voorbijraast, maar enkele renners botsen vol op beide personen.

Bouhanni moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Wat de precieze schade is, is nog niet bekend. De Franse sprinter van Arkéa Samsic boekte in zijn carrière al heel wat zeges in grote koersen, onder meer in de Giro en Vuelta.

Twee weken geleden boekte Bouhanni in de Franse eendagswielerwedstrijd La Roue Tourangelle zijn eerste zege van 2022.