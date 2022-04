Van Gaal aan beterende hand: 'Alle bestralingen achter de rug'

Helemaal als zichzelf staat Louis van Gaal de pers te woord. Voetbalminnend Nederland is in de Amsterdamse bioscoop Tuschinkski bij elkaar gekomen voor de première van de film Louis, een documentaire over het leven van de trainer. Van alle hectiek rond de film raakt de 70-jarige Van Gaal naar eigen zeggen niet in de war. "Ik ben wel gewend aan de spanning. Daar leef ik al dertig, veertig jaar mee. Ik kan ermee omgaan, maar het is natuurlijk wel spannend hoe het ontvangen gaat worden."

Emotioneel van steunbetuigingen De afgelopen week was Van Gaal meer dan ooit het middelpunt in de voetbalwereld nadat hij bekendmaakte aan prostaatkanker te lijden. Van Gaal benadrukt dat het goed met hem gaat. "Alle bestralingen waren al achter de rug voordat ik afgelopen zomer bij de KNVB tekende. Ik ben niet tijdens de trainingskampen naar het ziekenhuis geweest voor bestralingen. Dat is verkeerd overgekomen." "In februari ben ik nog geopereerd, maar vanaf nu zal het alleen maar beter worden. Dat is een kwestie van tijd. Alle bestralingen en behandelingen zijn achter de rug nu."

Louis van Gaal - ANP

Menig voetbalclub en speler sprak de afgelopen week zijn steun uit aan de bondscoach van Oranje. Iets dat Van Gaal raakte. "Dat was ongelofelijk en vind ik geweldig. Ik had niet verwacht dat het zo'n impact zou hebben. Ik word er ook emotioneel van en krijg tranen in mijn ogen. Maar het geeft mij ook energie als je ziet dat zoveel mensen om je geven." Één reactie springt er wat Van Gaal betreft bovenuit. "Ik kreeg een videobericht van Tijjani Babangida. Die kwam in 1996 naar Ajax, 26 jaar geleden. Die sprak echt zo'n mooi bericht. Dat is echt geweldig om te ontvangen."

Louis van Gaal en assistent-trainer Henk Fraser tijdens een training van het Nederlands elftal - ANP

Op de dag van de première kwam ook het nieuws dat Henk Fraser vanaf het nieuwe seizoen de trainer zal zijn van FC Utrecht. Hierdoor zal hij stoppen met zijn werkzaamheden als assistent-trainer van Van Gaal bij Oranje. "Ik ben er de hele week druk mee geweest en heb zelfs met Frans van Seumeren gebeld, maar hij was onvermurwbaar", aldus Van Gaal, die de eigenaar van FC Utrecht nog probeerde te overtuigen van een dubbelrol van Fraser. "Het is jammer dat hij niet bij het WK zal zijn, maar Van Seumeren heeft het recht om dit te doen. Maar ik vind het wel jammer. Ook de ervaring die Fraser krijgt van zo'n WK, dat is voor Utrecht ook van heel wat waarde." Van Gaal weet nog niet of Fraser in juni nog op de bank zit, wanneer Oranje in de Nations League speelt. Fraser zelf was ook te gast bij de première. Daar liet hij blijken te balen dat hij niet naar het WK kan. Bekijk de video hieronder: