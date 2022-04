Fraser nieuwe trainer FC Utrecht, geen WK met Nederlands elftal: 'Dat doet pijn'

Henk Fraser is per volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van FC Utrecht. Hij tekent een contract tot medio 2025 in de Domstad. Fraser is op dit moment nog trainer van Sparta Rotterdam, dat strijdt tegen degradatie. Het was al bekend dat hij daar zou vertrekken na dit seizoen, en ook dat Maurice Steijn hem daar opvolgt. De overstap heeft ook gevolgen voor Frasers rol bij het Nederlands elftal. Op dit moment is hij assistent-bondscoach van Louis van Gaal, maar bij de onderhandelingen heeft Utrecht afgedwongen dat hij stopt bij Oranje wanneer zijn contract in Utrecht ingaat. Dat betekent dus dat Fraser niet mee zal gaan naar het WK in Qatar eind dit jaar.

โค๏ธ๐Ÿค Welkom bij FC Utrecht, ๐—›๐—ฒ๐—ป๐—ธ ๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ!



๐Ÿ”œ Vanaf volgend seizoen

โœ๏ธ Voor 3 jaar getekend



"Ik ga niet ontkennen, het missen van het WK doet pijn. Dan krijg je ook nog eens berichten van collega's en spelers. Ja dat is dan weer zo'n moment dat je het beseft. En in de winter, wanneer het WK is, ongetwijfeld weer", aldus Fraser. Ook de mogelijkheid om alleen tijdens het WK, wanneer de eredivisie stil ligt, is besproken. "Je probeert mensen daarvan te overtuigen, maar iedereen heeft zo zijn eigen belangen. En mijn belang is dat ik Utrecht wil trainen. Een lastige keuze, want ik had het naar mijn zin bij Oranje. En wat ik daar leer neem je mee naar de club." Man van sentiment "Maar het zij zo, een aantal keer zal het verbijten worden. Maar ik ben superblij dat ik naar Utrecht kan. Op mijn leeftijd nog een jongensdroom." Fraser heeft ook een andere reden om bij Utrecht te tekenen. Eind jaren 80 speelde hij daar twee seizoenen: "Ik ben een man van jeugdsentiment, de tijd toen ik in Utrecht speelde is me altijd bijgebleven. Ik heb een mooie tijd gehad daar."

Henk Fraser (links) als assistent van bondscoach Louis van Gaal (midden) en de andere assistent Danny Blind - AFP

Fraser was sinds 2018 in dienst bij Sparta en had nog een contract tot medio 2024. Maar de 55-jarige trainer besloot het contract niet uit te dienen. Sparta staat op dit moment laatste in de eredivisie en moet nog alle zeilen bijzetten om niet te degraderen. Bij Utrecht zijn er andere ambities. Fraser: "Elke ploeg heeft zaken waarvoor je moet strijden. Maar het is altijd leuk om ergens voor te spelen in plaats van om degradatie. De top-vier trekt me aan. Ik wil het maximale uit mezelf halen, en Utrecht ook. Ik denk dat dat goed bij elkaar past". De aanstelling van de oud-speler van Utrecht leidt ook tot tevredenheid bij technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht: "Het is met heel veel blijdschap dat we Henk Fraser presenteren als onze nieuwe hoofdtrainer. Hij is een oefenmeester met een buitengewoon sterke persoonlijkheid en uitstraling."

Henk Fraser als trainer van Sparta tegen Ajax - ANP