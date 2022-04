Fraser nieuwe trainer FC Utrecht, geen WK met Nederlands elftal

De overstap heeft ook gevolgen voor Frasers rol bij het Nederlands elftal. Op dit moment is hij assistent-bondscoach van Louis van Gaal, maar bij de onderhandelingen heeft Utrecht afgedwongen dat hij stopt bij Oranje wanneer zijn contract in Utrecht ingaat. Dat betekent dus dat Fraser niet mee zal gaan naar het WK in Qatar eind dit jaar.

Henk Fraser is per volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van FC Utrecht. Hij tekent een contract tot medio 2025 in de Domstad. Fraser is op dit moment nog trainer van Sparta Rotterdam, dat strijdt tegen degradatie. Het was al bekend dat hij daar zou vertrekken na dit seizoen, en ook dat Maurice Steijn hem daar opvolgt .

Fraser was sinds 2018 in dienst bij Sparta en had nog een contract tot medio 2024. Maar de 55-jarige trainer besloot het contract niet uit te dienen.

De aanstelling van de oud-speler van Utrecht leidt tot tevredenheid bij technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht: "Het is met heel veel blijdschap dat we Henk Fraser presenteren als onze nieuwe hoofdtrainer. Hij is een oefenmeester met een buitengewoon sterke persoonlijkheid en uitstraling."

Focus op Utrecht

Over het stoppen van de dubbelfunctie van Fraser bij het Nederlands elftal is Zuidam duidelijk: "We zijn gezamenlijk van mening dat de job als hoofdtrainer bij FC Utrecht volledige focus en toewijding vereist. Deze baan combineren met andere werkzaamheden is dus niet mogelijk."

Ook Fraser reageerde verheugd op zijn terugkeer: "Aan mijn tijd als speler bij FC Utrecht heb ik een bijzonder gevoel overgehouden aan de club. Eรฉn van mijn dromen was om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij FC Utrecht. Dat die droom nu in vervulling gaat, vervult me met blijdschap."