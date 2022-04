Nederlandse mollen na Vlaams Wie is de Mol-drama: zware last maar vooral ook leuk

Minguet stapte gisteren in de vierde aflevering uit het spel. Zijn kamergenoot had hem gezegd dat hij in zijn slaap had gepraat en vanaf dat moment dacht Minguet dat iedereen hem doorhad. "Ik was mezelf volledig kwijt". Uit de zes overgebleven deelnemers wordt nu een nieuwe mol gekozen.

Het was nog nooit vertoond in de Vlaamse en Nederlandse Wie is de Mol?. Een mol die het spel voortijdig verlaat. Philippe Minguet zag het niet meer zitten en stopte. Oud-mollen in Nederland kunnen het zich voorstellen: "Als mol kan je het spel maken of breken."

In tegenstelling tot de Nederlandse versie, waar BN'ers aan meedoen, doen er in de Vlaamse versie 'onbekende' spelers mee. Acteur Patrick Stoof was de mol in Nederland 2011. Hij kan zich voorstellen dat het voor Minguet te zwaar is geworden: "Zeker voor mensen die nooit op tv komen. Zo'n set hangt vol met camera's. Als je daar niet aan gewend bent, is dat een extra druk die daarbij komt kijken." Bovendien is volgens Stoof de Vlaamse versie een stuk spannender, met heftigere opdrachten dan de Nederlandse: "Dat speelt wellicht ook mee."

Jeroen Kijk in de Vegte, de mol in het jubileumseizoen in 2020, herkent de druk, zei hij vanochtend op NPO Radio 2: "Elke mol heeft het idee dat het op zijn voorhoofd staat dat hij het is. Maar ik vind dit wel een heftig verhaal." Toch heeft hij naar eigen zeggen nooit overwogen te stoppen.

Presentator Milouska Meulens was in 2006 de mol. Zij ervoer die rol ook als een "zware last": "Je hebt het gevoel dat je het programma kan maken of breken en dat het programma op jouw schouders rust. De druk is enorm; stel dat je ontdekt wordt?"