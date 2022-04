Pakistaans parlement kiest oppositieleider Sharif als nieuwe premier

Het parlement in Pakistan heeft oppositieleider Shehbaz Sharif gekozen tot nieuwe premier. De 70-jarige Sharif was favoriet om de weggestuurde Imran Khan op te volgen. Het besluit komt na weken van politieke chaos in het land.

De nieuwe premier is de jongere broer van Nawaz Sharif, die drie termijnen premier is geweest in Pakistan. Sharif had eerder de functie van belangrijkste minister in de provincie Punjab. Hij gaat nu een nieuwe regering vormen. Volgend jaar augustus zijn er weer verkiezingen.

Voor de stemming in het parlement dienden alle parlementariërs van Khans partij uit protest hun ontslag in. Ook voormalig minister van Buitenlandse Zaken Shah Mahmood Qureshi stapte op. Voor Khans partij was hij de kandidaat om de nieuwe premier te worden.

Khan weggestemd

Khan werd gisteren door het parlement weggestuurd na een motie van wantrouwen. Een week eerder was de regering gevallen en had Khan gevraagd om ontbinding van het parlement en gevraagd om het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.

Vorige maand was de motie van wantrouwen ingediend, maar Khan had er alles aan gedaan om een stemming te voorkomen. Hij sprak van een samenzwering van de oppositie in samenwerking met de Verenigde Staten.

Macht van het leger

De 69-jarige Khan trad in 2018 aan als premier. De oud-cricketer werd een nationale sportheld toen hij als aanvoerder van het Pakistaanse cricketteam in 1992 de wereldtitel veroverde. In de loop van zijn regeerperiode werd Khan steeds minder populair, wat te wijten is aan zijn economische beleid.

Geen enkele Pakistaanse premier heeft zijn of haar hele termijn uitgezeten. Wel is het voor het eerst sinds de stichting van het land in 1947 dat een premier door een motie van wantrouwen het veld ruimt.