Excuses Duitse minister voor wekenlange vakantie na watersnood

De Duitse minister van Familiezaken heeft excuses aangeboden voor een familievakantie kort na de hevige overstromingen in de zomer van vorig jaar. Hoewel ze op dat moment minister van Milieu was in de zwaar getroffen deelstaat Rijnland-Palts ging ze met haar gezin vier weken op vakantie.

De 41-jarige Anne Spiegel trad vorig jaar december aan in het nieuwe kabinet-Scholz. Bild am Sontag onthulde afgelopen weekend dat Spiegel tien dagen na de ramp op vakantie ging. "Terwijl de mensen in de modder naar doden zochten, reisde zij naar Frankrijk", schreef het blad.

Spiegel belegde gisteravond gehaast een persconferentie om tekst en uitleg te geven. Duidelijk aangeslagen reageerde ze op het bericht met excuses. "Het was fout dat we op vakantie gingen en daar wil ik mijn spijt voor betuigen."

Beroerte en coronastress

Wel wilde ze door enkele persoonlijke details te delen begrip kweken voor haar beslissing. Zo zei ze dat haar man in 2019 getroffen was door een beroerte en hij daardoor spanning moest vermijden. Bovendien hadden de coronalockdowns een zware wissel getrokken op de vier jonge kinderen van het stel.

"We hadden als gezin echt een vakantie nodig want mijn man kon het allemaal niet meer aan. Het was moeilijk om een balans te vinden tussen mijn verantwoordelijkheden als minister en die als moeder van vier", zei Spiegel.

De minister erkende daarnaast dat ze te veel hooi op haar vork had genomen door minister van Milieu te worden, terwijl ze ook al Familiezaken deed in de deelstaat én lijsttrekker voor de Groenen was bij de verkiezingen. "Ik nam dit allemaal zeer serieus en het was te veel."

Hoewel Spiegel toegaf dat ze tijdens haar vakantie de ministerraad niet virtueel bijwoonde, benadrukte ze dat ze ook in die periode altijd beschikbaar was voor overleg. "Ik bleef bellen en was altijd op de hoogte van alles. Als er een reden was geweest om de vakantie af te breken, dan had ik dat onmiddellijk gedaan."

180 doden

De overstromingen liggen nog altijd gevoelig in Duitsland, omdat nog steeds niet duidelijk is wie verantwoording moet afleggen voor de 180 inwoners die omkwamen.

Vorige maand vertrok de milieuminister van een andere zwaar getroffen deelstaat, Noordrijn-Westfalen. Ursula Heinen-Esser (CDU) stapte op omdat zij een vakantie op het Spaanse eiland Mallorca maar kort had onderbroken voor de watersnoodramp.

Haar partijgenoot, oppositieleider Merz, vindt dat Groenen-minister Spiegel ook haar conclusies moet trekken en het veld ruimen. Of haar excuses voldoende zijn om aan te kunnen blijven, is nog niet duidelijk.