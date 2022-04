'Zwaar leermoment' in New York bezorgde Nageeye zege in Rotterdam

Geen centje pijn. Sterker, zelfs zijn achillespezen doen totaal geen pijn. Eigenlijk, zo concludeert hij, heeft hij zich na een marathon nooit zo fris gevoeld. Ineens weet hij wat hij eerder die dag in de straten van New York voelde: het was angst. Angst om geblesseerd te raken.

Hij voelt nog eens aan zijn hamstrings, terwijl het water over hem heen klettert. Hij knijpt, kneedt, duwt in zijn bovenbenen. Rekt en strekt zijn ledematen. Dan komt hij tot een opmerkelijke conclusie.

Nageeye voelt pijn die er in werkelijkheid niet is. "Bij het taperen, de laatste fase van de voorbereiding waarin je extreem uitrust, voel je ineens alles wat er in je lichaam gebeurt. Je vangt alle signalen van je lijf op. Dat was alles."

"Het is wonderlijk hoe het hoofd het lijf kan laten verzuren. Die vermeende hamstringblessure van New York was voor tachtig procent een mentaal probleem."

Nageye (33), glorieus winnaar van de marathon van Rotterdam in een Nederlands record van 2.04.56, moet lachen als hij vertelt over het voorval. Daar, in The Big Apple, leert hij een wijze les die hem zondag helpt aan de eerste Nederlandse overwinning uit de historie.

DREAM!! WINN!! NATIONAL RECORD!! Dankje #demooiste @marathonrotterdam Big thanks to my friend @bashirabdi204 and my coach @garylough & my team @nnrunningteam pic.twitter.com/EdGo6T3UIk

"Het was echt niet normaal hoe die hamstrings in New York door mijn hoofd spookten. Ik was nergens anders mee bezig. Mijn gedachten deden mijn benen verzuren. In dat opzicht is New York een leermoment geweest. Of beter: een zwaar leermoment."

De mislukte missie in de Verenigde Staten doet Nageeye besluiten de gang naar de sportpsycholoog te maken. Het doet hem goed om af en toe zijn gedachten en (vermeende) angsten te delen, zo merkt hij.

Valkuilen

"Ik heb het soms echt gewoon nodig om alles van me af te praten. Want hoe goed je je ook voelt, op de marathon liggen altijd valkuilen waar je in kunt lopen."

Het lopen van een marathon, zo luidt Nageeye's filosofie, is een teamsport. Niet voor niets trok hij in de aanloop naar Rotterdam wekenlang intensief op met Bashir Abdi, een Belg wiens wieg net als in zijn geval in de Somalische hoofdstad Mogadishu stond.

Sinds de een de ander in het Japanse Sapporo aan het brons op de marathon hielp, is de band tussen beide boezemvrienden onverbrekelijk.