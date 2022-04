Tegemoetkomingsregeling gymslachtoffers grensoverschrijdend gedrag aangepast

Na zware kritiek van oud-turnsters is de tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld op een aantal punten aangepast. De eisen om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming van 5.000 euro waren in de ogen van de oud-turnsters veel te zwaar. De regeling is nu eenvoudiger en laagdrempeliger gemaakt, meldt de KNGU in een persbericht.

In de nieuwe regeling, waar gymnastiekunie KNGU, sportkoepel NOC*NSF en uitvoeringsorgaan het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) bij betrokken zijn, is het aanvraagformulier een stuk ingekort. De eis dat een voormalig gymsporter minstens twee jaar dertig uur per week heeft getraind, is komen te vervallen. De oud-sporter kan nu ook iemand machtigen die de aanvraag indient of het hele proces samen met of namens de oud-sporter doorloopt.