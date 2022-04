Van de Zandschulp en Griekspoor al snel klaar op het gravel in Monte Carlo

Botic van de Zandschulp is bij het Masters-toernooi van Monte Carlo in de eerste ronde achtergebleven. De sinds deze week nummer 41 van de wereld - zijn hoogste positie ooit - kwam tegen de één plaats lager staande Amerikaan Sebastian Korda op de beslissende momenten net tekort: 5-7, 4-6.

Ook Tallon Griekspoor redde het niet. Hij boog na een intens gevecht met de 34-jarige Albert Ramos-Viñolas, die met zijn 37ste plaats op de mondiale tennisladder 21 treden hoger bivakkeert dan zijn negen jaar jongere opponent, na 2,5 uur tennis met 4-6, 6-4, 6-2.

Slordige Van de Zandschulp

Na een tweede break mocht Van de Zandschulp op 5-4 gaan serveren voor de eerste set. Ondanks twee dubbele fouten - zijn eerste van de wedstrijd - kwam hij na een breakpoint tegen alsnog op setpunt, maar die wist hij niet te benutten. De plots dwingender spelende Korda nam daarna het heft in handen en brak terug.

En daar bleef het niet bij: na opnieuw een nieuwe slordige servicegame kreeg de 26-jarige Van de Zandschulp andermaal een break om zijn oren, wat hem de eerste set kostte.

Ondanks, of misschien wel dankzij, een behandeling aan zijn rug op 1-2 kon Van de Zandschulp ook in de tweede set gelijke tred houden met zijn vijf jaar jongere opponent en wist zelfs op 3-3 diens service te breken. Maar weer slaagde de Veenendaler er niet in door te drukken: na twee breaks op love lag hij uit het graveltoernooi in Monaco.

Oud-finalist is Griekspoor te machtig

Griekspoor was in het duel met Ramos-Viñolas halverwege de eerste set de eerste die een servicegame verloor. Hij wist die schade op de valreep te repareren, maar dat bleek vergeefse moeite: de 25-jarige Haarlemmer verzuimde op eigen opslag op 5-5 te komen en liep op het tweede breakpoint tegen setverlies aan.

Griekspoor liet zich echter niet van stuk brengen, brak de verliezend finalist van 2017 - Rafael Nadal was destijds een paar maten te groot - meteen in de openingsgame en op 3-1 nogmaals. Dat bracht hem uiteindelijk ook de setwinst.

Gravelbijter Ramos-Viñolas bleek echter een taaie te zijn. De linkshandige Spanjaard, die twee maanden geleden in Córdoba zijn vierde toernooizege uit zijn loopbaan boekte, liep dankzij een vroege break uit naar 3-0. Die nadelige marge kreeg de hardwerkende Griekspoor, die aan het eind van de partij gehinderd leek te worden door kramp, niet meer gedicht.