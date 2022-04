PSV-speler Noni Madueke veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs

PSV-speler Noni Madueke (20) krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur en een geldboete van 1370 euro, omdat hij eind vorig jaar zonder rijbewijs in een auto reed.

Agenten hielden hem op 29 december aan in de buurt van Eindhoven Airport. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs. De geboren Engelsman toonde vervolgens valse Britse papieren, meldt Omroep Brabant.

"Het is echt een gevaar op de weg als mensen rijden zonder rijbewijs", zegt de rechter in haar uitspraak. "Het is daarbij ook heel kwalijk dat u een vals rijbewijs toont."

Wel gaf de rechter aan rekening te houden met de leeftijd van Madueke. "En ook de impact voor u als bekende voetballer is groot. Normaal wordt er geen naam genoemd, in uw geval wel. Ook dat weeg ik mee."