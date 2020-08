Spelersraad Oranje en Lodeweges willen 'zo snel mogelijk' nieuwe bondscoach

Toch, of juist daarom, is 'Koeman' de meest genoemde naam tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal in aanloop naar het Nations League-duel met Polen. 'Jammer' is een ander woord dat vaak valt.

Nog maar een paar dagen en dan komt het Nederlands elftal voor het eerst in negen maanden weer in actie. Het grootste verschil met toen is uiteraard de afwezigheid van Ronald Koeman.

"We zijn allemaal teleurgesteld dat we zo'n geweldige bondscoach zien gaan, maar we gunnen hem dit van harte", vertelt aanvoerder Virgil van Dijk. "Ik ben niet teleurgesteld in hem, niemand niet, maar het is wel heel jammer dat hij bij ons is vertrokken. Maar wij moeten nu verder."

'Mooi klusje'

Dwight Lodeweges is voorlopig de man die de ingezette lijn voort moet zetten. Voor de interim-bondscoach is het de eerste keer dat hij aan het roer staat van het Nederlands elftal. "Ik heb dit wel eerder gedaan bij clubs, maar nooit hier. Het is een mooi klusje."