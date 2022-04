Britse minister van Financiën wil onderzoek naar eigen belastingen

De Britse minister van Financiën Sunak vraagt om een onderzoek om te bewijzen dat hij en zijn vrouw geen belastingregels hebben overtreden. Sunak ligt onder vuur omdat zijn vrouw miljoenen aan belastingen heeft ontweken in het buitenland. De problemen voor Sunak begonnen toen Britse media begin deze maand aandacht besteedden aan het Indiase IT-bedrijf Infosys, dat ondanks de sancties vanwege de Oekraïne-oorlog nog altijd actief was in Rusland. Sunaks vrouw Akshata Murty heeft als dochter van de oprichter een belang in dat bedrijf van 0,9 procent, goed voor ruim 800 miljoen euro. Hoewel Infosys liet weten dat het alleen voor buitenlandse cliënten actief was in Rusland en geen zaken doet met Russische klanten, was er verbazing dat juist de vrouw van de minister die de sancties moet handhaven zelf verdiende aan activiteiten in Rusland. De ophef nam nog toe toen bleek dat Murty ook nog eens nauwelijks belasting betaalt in Groot-Brittannië. Uit gelekte documenten kwam naar voren dat Murty aanspraak maakt op een uitzondering voor niet-ingezetenen. Die zogenoemde non-domstatus geldt voor personen die Groot-Brittannië niet als hun permanente verblijfsland zien. Wie een vast bedrag van 30.000 pond betaalt, hoeft dan geen belasting te betalen over inkomsten in het buitenland. De afgelopen acht jaar kon Murty zo voorkomen dat ze belasting betaalde over haar Infosys-dividenden. Dat moet miljoenen hebben gescheeld: alleen al vorig jaar keerde het bedrijf al bijna 14 miljoen euro aan haar uit.

Correspondent Fleur Launspach: "Plots zijn de rollen in de Britse politiek compleet omgedraaid. In januari was het nog Boris Johnson die hevig onder vuur lag voor het houden van lockdownborrels tijdens de pandemie, terwijl de goedgeklede en charmante Rishi Sunak werd gezien als rising star die de beschadigde premier van zijn troon zou stoten. Inmiddels wordt Johnson weer op handen gedragen wegens zijn optreden in Oekraïne, en is het minister Sunak wiens politieke carrière aan een zijden draadje hangt."

Murty verdedigde zich door te zeggen dat de status volstrekt legaal is en ze in haar geboorteland alle belastingen voldoet. Ook benadrukte ze dat ze wel degelijk van plan is uiteindelijk terug te verhuizen naar India, als haar ouders op een leeftijd komen dat ze haar hulp nodig hebben. Sunak sprak van vuile spelletjes die zijn bedoeld om hem politiek te beschadigen. "Ik ben een gekozen politicus, dus ik wist waar ik aan begon", zei hij in een interview met The Sun. "Maar het is vreselijk dat mijn vrouw wordt besmeurd om mij te raken."

Correspondent Fleur Launspach: "Zoals vaker in de Britse politiek komen dit soort gegevens niet toevallig bij de pers terecht. Het is dan ook niet voor niks dat de belaagde minister Sunak een intern onderzoek heeft aangekondigd naar het lekken van zijn belastinggegevens."

Daarmee was de kritiek echter niet verstomd. "Dit is iemand die hier al acht jaar woont, haar kinderen hier heeft laten opgroeien, in een ambtswoning woont en getrouwd is met iemand die premier wil worden", somde een Labour-politicus op. "Hoe kan ze dit land dan geen permanent verblijfsland noemen?" Wat de affaire extra pijnlijk maakte, was dat Chancellor of the Exchequer Sunak deze maand een enorme verhoging van de loonbelasting moest doorvoeren, nog boven op de hoge inflatie en gestegen energiekosten.

Correspondent Fleur Launspach: "Het is de hypocrisie rondom deze belasting kwestie die de Britten raakt. Een minister van Financiën die besluit om in tijden van torenhoge energierekeningen de landelijke belasting te verhogen terwijl zijn eigen vrouw - afkomstig uit een steenrijke Indiase familie - dankzij een uitzonderingsregeling niet de volledige Britse belasting betaalt over haar miljoeneninkomen."