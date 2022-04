Red Bull-baas Horner: 'Ik maak liever snelle auto betrouwbaar, dan trage auto snel'

Door de uitvalbeurten staat titelverdediger Verstappen namelijk slechts zesde in de WK-stand, op 46 punten achterstand van de Charles Leclerc. En hoewel de Ferrari-coureur een klasse apart lijkt, is Verstappen 'the best of the rest'. De Limburger won de GP in Saoedi Arabië en had in Bahrein en Australië tweede kunnen worden, als zijn auto hem niet in de steek had gelaten.

Red Bull heeft drie verschillende problemen

Toch zijn de problemen bij Red Bull groter dan alleen de betrouwbaarheid, zo liet topman Helmut Marko doorschemeren. "Er zijn misschien wel drie problemen", zei Marko tegen de Oostenrijkse zender Servus TV. "Naast de betrouwbaarheid hadden we ook veel bandenslijtage, misschien wel het meest van alle teams. Vooral op de gele band waren we volledig kansloos." De bandenslijtage wordt veroorzaakt door een slechte balans in de auto.

Het derde probleem is het gewicht van de auto. "Ik denk dat de auto 10 kilo zwaarder is dan die van Ferrari. Omgerekend naar de rondetijd komt dat neer op drie tienden van een seconde per ronde."