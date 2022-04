In Ferrari-bolwerk Maranello luiden dit Formule 1-seizoen de kerkklokken weer

In Maranello is Ferrari haast religie en dromen tifosi van de wereldtitel - NOS

Daar, op de Via Enzo Ferrari, staat de fabriek van de Scuderia en worden de Formule 1-bolides bedacht, ontworpen, geproduceerd en getest. De kampioenswaardige F1-75, waarmee Leclerc zondag nog oppermachtig won in Australië, komt hier vandaan.

Als je het kleine centrum van Maranello via het noorden verlaat en op de Via Abetone Inferiore goed naar rechts blijft kijken, zie je vanzelf een historische rode fabriekspoort. Wie vervolgens bij de stoplichten links afslaat, komt in een straat waar een roemrijk verleden en een glorieus heden samenkomen.

Kort daarna komt Carlalberto - maar liefst 40 dienstjaren - voorbij schuifelen. Hij zegt engineer van Gilles Villeneuve te zijn geweest. Toen die in 1982 omkwam bij een crash, toog de grote Enzo Ferrari zelf naar de fabriek, waar Carlalberto op dat moment aan het werk was. 'Ga naar huis, hier is niets meer te doen', had de naamgever hem medegedeeld.

Als hij over Ferrari spreekt, heeft hij het steevast over 'ons'. "Als je hier rondkijkt, zie je veel mensen die in de fabriek werkten. Iedereen in Maranello heeft een historie met Ferrari."

In dit stadje van achttienduizend inwoners hebben velen een connectie met het iconische merk. "De fabriek en de stad zijn sterk verbonden. Het zit in ons hart, is onderdeel van onze identiteit", vertelt de burgemeester van Maranello, Luigi Zironi, terwijl we praten op het centrale pleintje.

Het is zondagochtend 06.15 uur, bijna een uur voor de start van de Grand Prix van Australië. Voor de ingang van het Auditorium Enzo Ferrari, middenin Maranello, verzamelen zo'n tweehonderd vermoeide maar gespannen tifosi. Ze gaan er samen de race kijken.

Grace is hartstochtelijk Ferrari-fan en is samen met haar moeder uit Engeland overgekomen. Over twee weken zijn ze op Imola. "Na zo'n goede start van het seizoen willen we niet dat het misgaat", zegt ze. "De strijd tussen Verstappen en Leclerc is heel interessant. Ook mooi om te zien dat ze zo eerlijk vechten, dat is goed voor de sport."

De burgemeester is vanzelfsprekend ook van de partij. "Of ik nerveus ben? Zeker! Mijn familie werkte ook bij Ferrari. Ik ben onderdeel van de tifosi. Het is een grote eer om burgemeester te zijn van zo'n belangrijk symbool van Italië."

Voordat hij zijn plekje opzoekt, geeft hij nog iets mee: "Als Ferrari wint, ga dan gauw naar buiten. Dan volgt er een traditie."