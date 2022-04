NS roept reizigers op eigen herbruikbare beker mee te nemen

De NS is een campagne begonnen om treinreizigers te stimuleren een eigen herbruikbare beker mee te nemen.

De treinvervoerder wil zo het gebruik van de 80.000 wegwerpbekers die elke dag op de stations worden gebruikt terugdringen. De bekers zijn niet te recyclen en belanden op de afvalhoop of komen in het milieu terecht.

Deze week kunnen reizigers op station Utrecht Centraal zien hoeveel wegwerpbekers er kunnen worden bespaard door een herbruikbare beker mee te nemen. Midden in de stationshal staat een container met 3500 wegwerpbekers, het aantal dat elk uur op de stations wordt gebruikt.

Wetgeving

Ook op kantoor wil de NS de wegwerpbeker uitbannen. Zo zullen de kantoren van de NS in Utrecht vanaf mei wegwerpbekervrij zijn. De vervoerder loopt hiermee vooruit op landelijke wetgeving: vanaf 1 januari 2024 moeten koffiebekers op kantoor afwasbaar zijn of moet driekwart worden ingezameld voor recycling. En vanaf juli 2023 moeten klanten extra betalen voor milieuvervuilend verpakkingsmateriaal voor producten to go.

Overigens krijgen koffiedrinkers die een eigen mok of beker meenemen al sinds 2018 25 eurocent korting op een kopje koffie op stations.

"Het meenemen van een herbruikbare koffiebeker moet normaal worden", zegt NS-woordvoerder Willemijn Weinands tegen RTV Utrecht. In 2040 moeten alle stations afvalvrij zijn, dat wil zeggen dat er geen restafval mag zijn en alle materialen moeten worden gerecycled.

Per 1 september kunnen op de vijf grootste stations ook plastic flesjes worden ingeleverd.