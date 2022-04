Bastianini leider in MotoGP na zege in Austin, rentree 'dubbelkijker' Márquez

Miller, die direct na de start de van poleposition vertrokken Spanjaard Jorge Martín van de leiding verdrong, moest in de slotfase de tweede plaats nog afstaan aan de Spanjaard Álex Rins.

De Italiaanse winnaar passeerde in Austin op vijf ronden van het einde Jack Miller en reed naar zijn tweede zege van 2022. Voordat de 24-jarige Bastianini de Australiër Miller voorbijging, hadden de Ducati-coureurs al rondenlang een verwoede strijd geleverd.

Enea Bastianini heeft in de MotoGP de Grand Prix van de Americas gewonnen en nam meteen ook de leiding in het WK-klassement over van de Spanjaard Aleix Espargaró.

Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez maakte in de Verenigde Staten zijn rentree en eindigde na een inhaalrace als zesde.

De 29-jarige Spanjaard, die de afgelopen jaren bij acht starts zeven keer won op het circuit in Austin, miste vorig weekeinde de Grote Prijs van Argentinië nadat hij bij een val tijdens de warming-up van de Grand Prix in Indonesië een hersenschudding had opgelopen en als gevolg daarvan niet goed zag.

Bo Bendsneyder werd in de Moto2-klasse zevende. De Rotterdammer is bezig aan zijn vijfde seizoen in deze klasse en haalde voor de zesde keer de toptien.