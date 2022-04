Marieke Elsinga neemt rust en stopt tijdelijk met ochtendshow op Qmusic

Marieke Elsinga stopt tijdelijk met haar ochtendshow op Qmusic. Dat heeft ze vanochtend bekendgemaakt in een opgenomen audioboodschap in de ochtendshow Mattie en Marieke.

Elsinga presenteert dat programma sinds 2018 elke werkdag tussen 06.00 en 10.00 uur samen met Mattie Valk. De ochtendshow won dit jaar nog de Gouden Radioring. In de avond presenteert ze nog regelmatig het tv-programma RTL Boulevard. Ook is ze te zien in het RTL-programma I Can See Your Voice. Die combinatie wordt haar nu te veel.

"Ik krijg heel vaak de vraag: 'Hoe hou je het vol dat je radio maakt en televisie?' Mijn antwoord is altijd dat ik het het allerleukste vind om te doen. Het geeft mij heel veel energie. Maar de laatste tijd merk ik dat het me juist veel energie kost", zegt Elsinga.

Hoelang ze niet op de radio te horen zal zijn, is niet duidelijk. "Ik ga het de komende tijd iets rustiger aan doen, ik ga even goed slapen (...) en leuke dingen doen met vrienden, Sander (haar vriend, red.) en de familie."

'Geen burn-out'

Haar radiopartner Mattie Valk kreeg het nieuws vorige week te horen van Elsinga. "Ik vind het best lastig. Het programma gaat gewoon door, maar Marieke is ook een hele goede vriendin en je wilt dat het goed gaat met je vrienden."

Valk benadrukt dat Elsinga op tijd op de rem heeft getrapt: "Voor de duidelijkheid; ga er nou niet van maken dat ze een burn-out heeft, want die heeft ze niet. Ze heeft op tijd gezegd dat het even niet langer gaat, om erger te voorkomen." De ochtendshow op Qmusic blijft Valk de komende tijd maken met het vaste team.