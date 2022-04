Scheffler wint eerste majortitel, rentree bezorgt Woods 'onvergetelijk gevoel'

Scottie Scheffler heeft op de Masters zijn eerste majortitel in de wacht gesleept. De Amerikaanse golfer bleef in Augusta met een totaal van -10 Rory McIlroy drie slagen voor, waarna hij het befaamde groene jasje in ontvangst mocht nemen.

Scheffler greep op 13 februari van dit jaar zijn eerste PGA-titel en 42 dagen later stond de teller al op drie zeges en mocht hij zich de nieuwe nummer één van de wereld noemen.

De 25-jarige Amerikaan begon de slotdag van de Masters met een voorsprong van drie slagen op Cameron Smith. De Australiër maakte direct twee birdies, waardoor het verschil na twee holes nog maar één slag was.

Na een birdie voor Scheffler en een bogey voor Smith op de derde hole was het gat echter weer drie. De zege van de stoïcijnse Scheffler kwam daarna niet meer in gevaar.

'Huilde als een baby'

"Ik kan niet in woorden beschrijven wat het betekent om dit toernooi te winnen", sprak de winnaar. "Het was een lange, zware dag en ik had het geluk dat ik een comfortabele voorsprong had. Het lukte me alleszins aardig om me op mijn spel te concentreren."