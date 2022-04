Testen bij de GGD is niet meer nodig na een positieve zelftest

Na een positieve zelftest is het niet meer nodig om naar de GGD te gaan om te controleren of je daadwerkelijk besmet bent met het coronavirus. Voor zorgpersoneel of kwetsbare mensen die zichzelf niet kunnen testen, blijft een GGD-test mogelijk. Ook kunnen mensen zich laten testen als ze een herstelbewijs nodig hebben, bijvoorbeeld om mee naar het buitenland te reizen.

De zelftest wordt de norm, waarmee de overheid de verantwoordelijkheid bij burgers zelf legt. In een nieuw 'zelfzorgadvies' staan richtlijnen bij een positieve test. Zo is het nog steeds nodig om in isolatie te gaan.

"Er zitten wel wat haken en ogen aan", zegt epidemioloog bij het Radboudumc Alma Tostmann over het besluit in het NOS Radio 1 Journaal. "De zelftesten zijn redelijk betrouwbaar, maar zitten er soms naast. En mensen met long covid, wat je pas ontdekt na een tijd, hebben dan geen bewijs meer vanuit de GGD dat ze corona hebben gehad. Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe dat uitpakt."

Opvlamming van virus

De teststraten worden nu grotendeels afgebouwd. Het aantal testen bij de GGD liep de laatste tijd al terug: vorige week bleek het aantal GGD-testen met ongeveer een derde gedaald vergeleken met een week eerder. Ook meldt het RIVM geen cijfers meer in het weekend en op feestdagen over het aantal positieve coronatesten.

"We moeten er wel rekening mee houden dat we weer opvlammingen zullen krijgen van het virus", zegt Tostmann. "Je kunt je voorstellen dat mensen weer meer zullen moeten testen als het virus rondgaat. Dit zal blijken als de langetermijnstrategie straks wordt gepresenteerd."

De epidemioloog hoopt dat een mogelijke opleving snel genoeg gemonitord kan worden. De overheid zal de verspreiding van het virus in de gaten houden door controle van het rioolwater, steekproeven en het aantal ziekenhuisopnames.