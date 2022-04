Musk ziet af van zetel in raad van bestuur Twitter

Elon Musk treedt toch niet toe tot de raad van bestuur van Twitter, waarvan hij sinds vorige week de grootste aandeelhouder is. Twitter-topman Parag Agrawal zegt in een verklaring dat hij niet veel naar buiten kan brengen over het besluit, maar schrijft wel: "Ik denk dat het beter is zo."

Musk maakte afgelopen week bekend dat hij voor zo'n 2,5 miljard euro aan aandelen had gekocht van het socialemediabedrijf, wat hem een belang van ruim 9 procent gaf. Wall Street reageerde aangenaam verrast op het nieuws: het aandeel van het bedrijf schoot omhoog en sloot de week af met een flinke winst.

Twitter meldde bij de bekendmaking dat Musk ook een zetel kreeg in de raad van bestuur van het bedrijf. "Hij is een groot maar kritisch fan, precies wat we nodig hebben op Twitter en in de directiekamer", reageerde Agrawal zelf. Ook Twitter-oprichter Jack Dorsey liet weten dat hij "heel blij is dat Elon toetreedt tot de raad van bestuur".

Musk schreef op het medium dat hij "ernaar uitkijkt om met Parag en het Twitter-bestuur significante verbeteringen door te voeren in de komende maanden". Wat voor grote veranderingen hij precies op het oog had, liet hij in het midden.

Voorstellen en grapjes

Wel liet hij de afgelopen dagen enkele proefballonnetjes op via het sociale medium. Hij hield een peiling of gebruikers een edit-knop wilden zien om berichten aan te kunnen passen, sprak zijn voorkeur uit voor een Twitter zonder reclame en stelde voor betalingen in de cryptovaluta dogecoin mogelijk te maken.

Naast dergelijke inhoudelijke veranderingen gooide Musk ook enkele excentriekere voorstellen via Twitter naar buiten. Zo vroeg hij of de 'w' moest worden geschrapt uit de bedrijfsnaam of stelde hij voor om van het hoofdkantoor een daklozenopvang te maken. "Ik meen dit serieus overigens", benadrukte Musk, bekend om zijn eigenaardige gevoel voor humor.

Bovendien vroeg hij zich op het medium hardop af of het niet "stervende" was, omdat er maar nauwelijks berichten worden geplaatst door populaire accounts als dat van Barack Obama, Taylor Swift en Justin Bieber. Daarnaast zette hij een foto online waarop hij een joint rookt met de boodschap dat de volgende bestuursvergadering "lachen" zou worden.