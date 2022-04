Velzeboer en Van Kerkhof maken bondscoach Otter trots: 'Geweldig om te zien'

"We zien al een tijdje hoeveel potentie ze heeft", voegt Otter na de slotdag van de WK toe. "Maar ook in wedstrijden met de druk erop moet je het laten zien. Het vertrouwen dat je meedoet met de besten van de wereld, dat is mooi."

De bondscoach van de Nederlandse shorttrackers heeft onder meer met veel plezier gekeken naar de gouden race van Velzeboer. "Wat ze dan in de finale doet. Ze schuift op van drie naar twee en uiteindelijk haalt ze de wereldrecordhoudster binnendoor in. Ze heeft met verstand gereden, geweldig om te zien."

Tijdens de afgelopen drie WK's hebben vijf verschillende Nederlandse vrouwen op een WK-podium gestaan (Schulting, Velzeboer, Van Kerkhof, Selma Poutsma en Lara van Ruijven). "Dat is toch wel lekker als een coach", zegt een trotse Otter. "Het is mooi om te zien dat ook dit team voor goud kan strijden."

Toch was er ook zonder Schulting Nederlands succes, dankzij Xandra Velzeboer (goud op de 500 meter, brons op de 1.000 meter en brons in het eindklassement) en Yara van Kerkhof (brons op de 500 meter). Ook de aflossingsploegen sleepten met zilver (mannen) en brons (vrouwen) eremetaal binnen.

Het wegvallen van Suzanne Schulting bij de WK was een aderlating voor de Nederlandse shorttrackploeg. Ze zou haar wereldtitel op alle vijf de onderdelen verdedigen, maar een positieve coronatest gooide roet in het eten.

Voor zowel Velzeboer als Van Kerkhof was de medaille op de 500 meter een bijzondere. De 20-jarige Velzeboer staat aan het begin van haar carrière, de 31-jarige Van Kerkhof draait al even mee in de internationale top.

"Ik krijg hier heel veel vertrouwen van. Dat ik niet alleen finales kan rijden, maar ook kan winnen", reageerde een dolblije Velzeboer na haar wereldtitel op de 500 meter. "Ik blijf doorgaan met wat ik nu aan het doen ben en dan hoop ik dat er nog veel meer moois uit kan komen."

Primeur voor Van Kerkhof

Voor Van Kerkhof was het voor het eerst in haar lange carrière dat ze op een individueel nummer een WK-finale bereikte. "Ze vertelde dat ze klaar was om een A-finale te rijden en ze maakt het helemaal waar", zei bondscoach Jeroen Otter.

Bekijk in de carrousel de finale van de 500 meter en de reacties van Velzeboer en Van Kerkhof