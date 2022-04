Frankrijk heeft opnieuw de keuze: Macron of Le Pen als president

De beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk gaat over twee weken tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen. Zij eindigden bij de eerste ronde als de nummers een en twee; de overige tien kandidaten vallen af.

Om 05.30 uur was 97 procent van de stemmen geteld; zittend president Macron stond toen op 27,6 procent van de stemmen, Le Pen op 23,4 procent. Derde werd de radicaal-linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon met 21,9 procent. Op grotere achterstand eindigden de rechts-radicale Éric Zemmour (7 procent) en de gematigde rechtse Valérie Pécresse (4,8 procent).

Na het sluiten van de laatste stembureaus, gisteravond om 20.00 uur, ging Macron in een prognose van de Franse tv al aan kop. Het gat tussen hem en Le Pen bleef ongeveer even groot. Mélenchon liep nog wel in op Le Pen, maar aan de volgorde kan niets meer veranderen.

Thema koopkracht

De tweede en beslissende ronde is op 24 april. Ook vijf jaar geleden ging die tussen de liberale Macron (La République En Marche) en de rechtse Le Pen (Rassemblement national). De afgelopen weken klom Le Pen in peilingen al naar Macron toe. Ze zette in de campagne vol in op het thema koopkracht, iets dat door de hoge inflatie bij veel Fransen aansloeg.