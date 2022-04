Meer faillissementen nu coronasteun afloopt, 'kantelpunt voor bedrijfsleven'

Tijdens de coronapandemie daalde het aantal faillissementen juist. Zo gingen er in heel 2021 maar 1536 bedrijven failliet, het laagste aantal sinds 1990 . Dat kwam vooral door de coronasteunmaatregelen van de overheid. Daardoor bleven ook bedrijven overeind die in een normale tijd wellicht wel failliet waren gegaan.

In maart steeg voor de tweede maand op rij het aantal faillissementen in vergelijking met dezelfde maand in 2021, meldt de Kamer van Koophandel. Er waren afgelopen maand in totaal 160 faillissementen, 22 procent meer dan in maart 2021. In februari lag het aantal faillissementen 17 procent hoger dan in februari vorig jaar. In januari was er nog sprake van een daling.

Nu de coronasteun is afgebouwd, gaan er weer meer ondernemingen bankroet. "We zitten nu op een kantelpunt voor het bedrijfsleven", zegt Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit hierover. "Veel ondernemers worstelen nog met de financiële gevolgen van de pandemie. Tegelijkertijd zijn de energiekosten en de inflatie torenhoog. Dat het aantal faillissementen oploopt, is dan ook geen grote verrassing."

Een van de coronasteunmaatregelen hield in dat bedrijven uitstel van belastingbetaling kregen. De komende tijd moeten ze die belasting alsnog betalen. Het gaat in totaal om zo'n 18 miljard euro.

'Eigen buffer aanboren'

Jeannette van Putten in Zuidwolde heeft diep in de buidel moeten tasten om haar sauna overeind te houden. Het wellnessbedrijf ging drie jaar geleden open. "Maar van die drie jaar zijn we de helft dicht geweest door de lockdowns. En aangezien we niet voor de steunmaatregelen in aanmerking kwamen, hebben we onze eigen buffer moeten aanboren. Daar is nu weinig meer van over."

Meer dan 150.000 euro heeft Van Putten in haar bedrijf moeten stoppen om bijvoorbeeld het personeel door te betalen: "En nu mogen we weer gasten ontvangen en komen de volgende problemen: het enorm dure gas en prijsstijgingen van andere producten. Nou heb ik één gelukje: onze gasprijs staat nog even vast, dus daar hoef ik nu nog niet wakker van te liggen."

Dat er weer meer bedrijven failliet gaan, verbaast haar niet. "Er zijn ook sauna's die corona niet hebben overleefd. Ik hoop daar zeker niet bij te zitten de komende jaren. We zullen hard moeten buffelen, maar ik heb er wel vertrouwen in."

In de problemen

Vorige week zei de Kamer van Koophandel al dat honderdduizenden ondernemers in financiële problemen zitten door de combinatie van twee jaar coronacrisis en daarna de oorlog in Oekraïne, met grondstoftekorten en stijgende energieprijzen tot gevolg.

Volgens het kabinet zijn faillissementen voor betrokkenen pijnlijk, maar voor een gezonde economische dynamiek ook noodzakelijk. In veel sectoren is een groot tekort aan personeel. Als bedrijven stoppen of failliet gaan, kunnen werknemers aan de slag op plekken waar ze harder nodig zijn.