Meer faillissementen nu coronasteun afloopt, 'een kantelpunt'

In maart steeg voor de tweede maand op rij het aantal faillissementen in vergelijking met dezelfde maand in 2021, meldt de Kamer van Koophandel. Er waren afgelopen maand in totaal 160 faillissementen, 22 procent meer dan in maart 2021. In februari lag het aantal faillissementen 17 procent hoger dan in februari vorig jaar. In januari was er nog sprake van een daling.

In vergelijking met de periode voor corona was het aantal faillissementen afgelopen maand nog steeds laag. In 2018 en 2019 gingen er gemiddeld zo'n 250 bedrijven failliet per maand.

Tijdens de coronapandemie daalde het aantal faillissementen flink. Zo gingen er in heel 2021 maar 1536 bedrijven failliet, het laagste aantal sinds 1990. Dat kwam vooral door de coronasteunmaatregelen van de overheid. Daardoor bleven ook bedrijven overeind die in een normale tijd wellicht wel failliet waren gegaan.