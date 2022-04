'Arrogante Onana drijft steeds verder af van Ajax, relatie is verpest'

In een interview na afloop met ESPN was Onana schuldbewust, maar liet hij weinig van onzekerheid zien. "Tegen het arrogante aan", zegt NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.

"Sinds Onana op doel staat, is er onrust", zegt Theo Janssen in Studio Voetbal. "Hij is zo onzeker dat hij ervoor zorgt dat de achterste linie onzekerder wordt."

Ajax is op weg naar de landstitel, maar na wederom een moeizame zege - op degradatiekandidaat Sparta Rotterdam (2-1) - is van een hosannastemming zeker geen sprake in Amsterdam. Daarnaast baart de vorm van doelman Andre Onana zorgen en zorgen sentimenten rond de doelman voor een negatieve stemming.

Afgelopen zaterdag leidde Onana tegen Sparta met balverlies de openingsgoal van de bezoekers in en werd hij uitgefloten door een deel van het thuispubliek. Na afloop had hij weinig trek in het gebruikelijke bedanken van de fans, tot zichtbare ergernis van zijn medespelers.

Onana was vanaf het seizoen 2016/2017 de eerste doelman van Ajax, blonk uit en werd publiekslieveling. Na zijn dopingschorsing en het niet willen verlengen van zijn contract kantelde de stemming rondom de Kameroener volledig. Hij leek zonder speeltijd op weg naar de uitgang, maar door blessures bij Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter kwam hij toch weer in beeld en werd hij eerste doelman in een cruciale fase van het seizoen.

"Het maakt me niet uit wat mensen vinden", zei Onana tegen ESPN. "Ik weet wat ik voor de club heb gedaan. Ze kunnen naar me zingen, huilen of wat dan ook. Maar I don't give a shit. Kritiek is onderdeel van het leven. Laat ze het maar doen. Er is veel gebeurd en het was een zwaar jaar voor mij. Ik ben na lange tijd terug en ben al blij dat ik speel."

'Relatie Ajax en Onana verpest'

"Ik vind het best meevallen, niet schokkend", zegt Pierre van Hooijdonk over de uitspraken van Onana. "Hij geeft duidelijk aan lang niet te hebben gespeeld. Ajax is ook schuldig. Die hebben hem weer op doel gezet. Ik had hem niet meer bij de selectie gehaald in januari. Ik begrijp hem wel. Hij wordt uitgefloten. Er is geen band meer. Het is een zakelijke relatie. Hij drijft steeds verder af van zijn club."

Stekelenburg: "Er is te veel gebeurd. De relatie tussen Ajax en Onana is verpest."

