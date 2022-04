Luuk de Jong redt Barcelona in blessuretijd van blamage tegen laagvlieger Levante

Barcelona is op bezoek bij laagvlieger Levante in blessuretijd ontsnapt aan puntenverlies. Tegen de nummer negentien van La Liga leken de Catalanen op 2-2 af te stevenen, maar dat was buiten Luuk de Jong gerekend. De supersub kwam zes minuten voor het einde binnen de lijnen en kopte zijn ploeg in de extra tijd naar de winst.

Daardoor handhaaft Barcelona zich op de tweede op twaalf punten van koploper Real Madrid, maar met een wedstrijd tegoed.

Van het verschil op de ranglijst - Levante is voorlaatste - was op het veld weinig te merken. Levante had in de eerste helft de grootste kansen en het was een klein wonder dat het 0-0 bleef. Vooral de behendige José Luis Morales was een plaag voor de Barcelona-defensie. Na 26 minuten spelen sneed hij door de defensie en leek te scoren, maar doelman Marc ter Stegen redde.

De tweede helft was de helft van de penalty's. Drie kreeg Levante er maar liefst. Zo liep Son, linksback van Levante, tegen de arm van Dani Alves op en wees scheidsrechter José Munuera tot ieders verbazing naar de stip. Morales profiteerde dankbaar van de buitenkans.

Dure misser

Luttele minuten later kopte Roger Martí tegen de hand van Garcia aan en wederom was de scheidsrechter onverbiddelijk. Martí ging er zelf achterstaan, maar Ter Stegen koos nu de juiste hoek. Een dure misser zo bleek. Binnen tien minuten had Barcelona de achterstand omgedraaid via treffers van Pierre-Emerick Aubameyang en invaller Pedri.