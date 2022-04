Belgische mol kan het niet meer aan en stapt uit 'Wie is de Mol?'

Een onverwachte primeur in het tiende seizoen van de Vlaamse editie van Wie is de Mol?: De mol zag het niet meer zitten en stapte uit het spel. De 35-jarige fysiotherapeut Philippe Minguet was de saboteur, maar in de vierde aflevering gaf hij op: "Ik was mezelf volledig kwijt". De aflevering werd de afgelopen avond uitgezonden.

Tegen een Belgische fansite van het spelprogramma zegt Minguet dat het al misging in de tweede nacht. Als mol moest hij het spel saboteren, maar hij mocht zich daarbij niet verraden. Dat viel hem zwaar. "Ik was aan het slapen en dromen over een proef waar er geld in de pot was gebracht", zegt hij. Zijn kamergenoot wees hem erop dat hij gepraat had in z'n slaap over de proef, sindsdien dacht hij dat hij zichzelf had verraden. Sinds die nacht sliep Minguet amper.

Vanaf dat moment ging het steeds slechter, vertelt Minguet. "Ik dacht: 'ik heb het verklapt en nu staat het in grote letters op mijn hoofd', waardoor ik mij ook constant verdacht voelde. Daarin ben ik zelf in een soort tunnelvisie beland. Als je in je eigen hoofd zit te malen, dan lukt het niet meer."

Rode lijn

De makers van het programma hadden eerst niet door dat er iets mis was. Presentator Gilles de Coster zegt: "Hij voelde zichzelf ongelooflijk verdacht, maar dat klopte gewoon niet. Wij waren in de wolken over zijn prestaties en hij deed eigenlijk perfect."

Maar na drie afleveringen zagen ook zij dat de mol het steeds zwaarder kreeg. "De gezondheid is een rode lijn waar wij nooit over gaan natuurlijk. Hij had het zo moeilijk, dat het niet meer te verantwoorden was."

Nu de mol vertrokken is, wordt uit de zes overgebleven deelnemers een nieuwe mol gekozen. De Vlaamse serie van Wie is de Mol? is in Nederland te zien via NPO Start.