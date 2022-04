AC Milan verliest opnieuw punten in Italiaanse titelrace, ook Napoli struikelt

Het duel tussen Torino en AC Milan was geen wedstrijd waar de Italianen het over vijf jaar aan het diner nog eens uitgebreid over zullen hebben. Misschien als AC Milan na de laatste speelronde een punt tekort komt voor de Scudetto, maar voorlopig voeren de Milanezen nog de ranglijst aan.

Koploper Milan deed het op bezoek in Turijn zonder Zlatan Ibrahimović en Simon Kjaer, de routiniers kampen met een knieblessure. Het duel met de nummer elf uit de Serie A ging gelijk op. Milan had meer balbezit, maar de thuisploeg was iets gevaarlijker.

Binnen het kwartier sprong Torino-spits Andrea Belotti net niet hoog genoeg waardoor zijn vrije kopbal naast suisde. Na rust zocht linksback Mërgim Vojvoda met een vurig schot de bovenhoek, maar Milan-goalie Mike Maignan tikte de bal uit de kruising.

Milan drong de tweede helft aan, maar Torino was gevaarlijker. In de slotfase schoot Belotti uit een counter hard aan de verkeerde kant van de paal in het zijnet. Milan drong fanatiek aan in de slotfase, maar kon in de chaos die ontstond geen goal forceren.

Napoli morst punten

Eerder op de dag had nummer drie Napoli dure punten gemorst thuis tegen Fiorentina. De ploeg uit Florence was in Napels met 3-2 te sterk.