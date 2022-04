PEC pakt broodnodige punten tegen ongeïnspireerd AZ en viert feest

Na drie nipte nederlagen op rij was PEC Zwolle het goede gevoel even kwijt, maar tegen AZ heeft de ploeg van coach Dick Schreuder laten zien de hoop op handhaving zeker niet op te geven. Met een door Schreuder uitgedokterd aanvallend 3-4-3-systeem was PEC AZ met 2-1 de baas en verliet het voor even de laatste plaats.

De drie punten betekenden een stijging van plek achttien naar plek zestien, met weliswaar twee wedstrijden meer gespeeld dan hekkensluiter Sparta, maar dat maakte de feestvreugde er bij PEC niet minder om.

Beide ploegen bakten er voor rust maar weinig van. AZ oogde ongeïnspireerd en kwam nagenoeg niet tot kansen. Zwolle wilde wel, maar was evenmin in staat om echt gevaarlijk te worden. De fysiek sterke PEC-aanvaller Gervane Kastaneer zorgde voor een van de spaarzame gevaarlijke momenten voor het doel. Hij schoot in het zijnet.

Bevrijding

De 25-jarige Kastaneer staat al jaren niet op scherp. In 25 eredivisiewedstrijden voor PEC scoorde hij nog niet en zijn laatste competitiegoal dateerde van 17 augustus 2019, toen hij namens Coventry City het net vond tegen Bristol Rovers (2-0).