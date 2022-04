Velzeboer pakt op slotdag WK twee keer brons, ook aflossingsploeg derde

In de superfinale, waarin de strijd om de wereldtitel allround beslist werd, kwamen Velzeboer en Van Kerkhof voor Nederland in actie. Voorafgaand aan de race over 3.000 meter stond Velzeboer derde, achter Choi en Boutin.

In de finale van de 1.000 meter bungelde Velzeboer bijna de hele race achteraan. De strijd om het goud ging tussen de twee grote favorieten Choi Min-jeong en Kim Boutin. De Zuid-Koreaanse, die op de Spelen olympisch zilver pakte op de 1.000 meter, was in de eindsprint de Canadese te snel af. Na een valpartij in de slotfase van de Canadese Courtney Sarault schoof Velzeboer nog op naar de derde plaats.

Xandra Velzeboer heeft de WK shorttrack in Montreal afgesloten met een totaal van drie individuele medailles. Na haar wereldtitel op de 500 meter van zaterdag, voegde ze daar zondag nog twee bronzen medailles aan toe. Zowel op de 1.000 meter als in het algemeen klassement eindigde de 20-jarige Nederlandse als derde.

De Nederlandse was scherp in de superfinale en zat lange tijd voor in de groep. Een versnelling van Choi en Boutin in de slotfase was haar te machtig, maar met een vierde plaats verzekerde ze zich van de derde plaats in het eindklassement. De wereldtitel ging naar Choi, Boutin sleepte het zilver binnen.

Brons op aflossing

Op de aflossing was Nederland de regerend wereldkampioen. In 2021 pakte de ploeg, in bijna dezelfde samenstelling, het goud. Nu moesten ze het zonder kopvrouw Suzanne Schulting doen, omdat zij de WK aan zich voorbij moest laten gaan na een positieve coronatest.

In de finale lag Nederland op de tweede plaats achter Canada en het zilver leek binnen handbereik. Toch had Zuid-Korea nog een ultieme versnelling in huis. Choi ging niet alleen Velzeboer, maar ook nog Boutin voorbij en bezorgde Zuid-Korea de wereldtitel. Canada pakte het zilver, Nederland veroverde brons.

