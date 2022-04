Prognose: Macron wint van Le Pen in eerste ronde Franse presidentsverkiezingen

Omdat geen van de kandidaten minstens 50 procent van de stemmen heeft gehaald, volgt over twee weken een tweede ronde. Daarin nemen alleen de twee kandidaten met de meeste stemmen het tegen elkaar op, in dit geval dus Macron en Le Pen.

De meeste stembureaus sloten om 19.00 uur. In enkele grote steden bleven de stembureaus geopend tot 20.00 uur. De prognose is gebaseerd op een deel van de getelde stemmen uit een representatieve selectie van bureaus die om 19.00 uur sloten. Uit die stemmen is vervolgens een landelijk beeld doorgerekend. Over het algemeen gelden de prognoses bij Franse verkiezingen als zeer betrouwbaar.

Lange tijd leek Macron weinig te vrezen te hebben van de elf andere presidentskandidaten. In de vijf jaar dat Macron aan de macht is, is de economie sterker geworden.

Hoge inflatie, dalende koopkracht

Maar net als de rest van Europa heeft ook Frankrijk te maken met stevige inflatie, onder meer door stijgende energieprijzen. Aanvankelijk steeg Macron nog in de peilingen toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, maar toen de gevolgen ook merkbaar werden in de Franse portemonnee kwam Marine Le Pen opzetten in de peilingen. Zij profileerde zich met plannen om de koopkrachtdaling tegen te gaan, wat haar meer populariteit opleverde bij groepen met lage inkomens.

In 2017 kreeg Macron in de eerste ronde 24 procent van de stemmen, Le Pen volgde met 21,3 procent. In de tweede ronde was het verschil veel groter. Macron won ruim met 66,1 procent.

Nu lijkt het erop dat de strijd in de tweede ronde veel spannender kan worden dan vijf jaar geleden. Een van de peilingen voorafgaand aan de eerste ronde voorzag 51,5 procent van de stemmen voor Macron en 48,5 procent voor Marine Le Pen, mochten ze de electorale degens kruisen op 24 april.