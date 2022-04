Shorttrackers sluiten WK af met aflossingszilver, wederom diskwalificatie Knegt

Op de slotdag van de WK shorttrack hebben de Nederlandse mannen alsnog een medaille veroverd. Op de aflossing eindigden Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes en Friso Emons als tweede. Het individuele toernooi eindigde voor Knegt in een teleurstelling. Hij werd na een ongeoorloofde actie gediskwalificeerd in de kwartfinales van de 1.000 meter. Het is zijn vierde diskwalificatie in korte tijd op een groot toernooi. Genoten van de race Op de aflossing waren de Nederlandse mannen de regerend wereldkampioen. Bij de WK van vorig jaar pakten Knegt, De Laat, Jens van 't Wout en Daan Breeuwsma het goud. Dit jaar werden Knegt en De Laat vergezeld door Roes en Emons en de vier hadden een goede start. Lang lag Canada op kop, met Nederland daarachter. In de slotfase, toen de twee teams streden om de koppositie, besloten de Zuid-Koreanen een wissel een ronde uit te stellen, waardoor Yoon-gy Kwak zich vooraan kon nestelen. Hij gaf de titel niet meer uit handen. "Dit is een mooie afsluiter van het seizoen", vond De Laat. "In een vol huis samen met Korea en Canada de eindzege uitvechten was echt heel mooi. We hoeven ons niet voor deze tweede plaats te schamen."

Ook Knegt was tevreden met de aflossingsfinale. "Ik heb genoten van de rit op zich. Of je dan tweede of derde wordt, maakt dan niet veel uit. Liever win je natuurlijk, maar ik vond dit een mooie race. Daar kan ik ook van genieten." Het publiek hoopte hartstochtelijk op een wereldtitel voor de Canadees Charles Hamelin. De viervoudig olympisch en veertienvoudig wereldkampioen reed zijn laatste race. Hij moest genoegen met het brons. Diskwalificatie Knegt Knegt, die zijn elfde WK reed en in 2015 wereldkampioen allround werd, zat individueel in de kwartfinale van de 1.000 meter met onder anderen topfavoriet Shaoang Liu en Stijn Desmet, die al twee keer brons haalde dit WK. De start van Knegt was goed, hij lag op de derde plaats in de race en toen probeerde hij Desmet in te halen. Daarbij blokkeerde hij met zijn arm de Belg en die actie werd bestraft door de jury.

Het was zeker niet de eerste diskwalificatie die Knegt dit seizoen aan z'n broek kreeg. Ook op de Olympische Spelen van Peking zag hij op zowel de 1.000 als de 1.500 meter een goede klassering in rook opgaan na diskwalificaties en bij dit WK werd hij ook op de 500 meter uitgesloten. Knegt weigert 'op zijn kont' te liggen "Er zijn eigenlijk te veel regels op dit moment", is de reactie van Knegt na zijn diskwalificatie op de 1.000 meter. "Ik probeer zeker mee te gaan met die regels, maar als iemand tegen mij aanrijdt en ik daardoor m'n hand neerzet, dan krijg je een armblok. Ik ben niet zo dat ik ga liggen als er iemand tegen me aanrijdt. Er is denk ik 30 procent van de rijders hier, die wel op hun kont gaat liggen. Zo zit ik niet in elkaar."

De Laat werd vrijdag al in de voorrondes van de 1.000 meter uitgeschakeld. Vanwege een ongeoorloofde inhaalactie, werd ook hij gediskwalificeerd. Liu klasse apart Shaoang Liu was een klasse apart bij de WK. De 24-jarige Hongaar veroverde zaterdag al de wereldtitel op de 1.500 en 500 meter en was zondag ook oppermachtig op de 1.000 meter. De wereldtitel allround ging ook naar Liu. In de superfinale was hij daar al zeker van en daarom deed hij het rustig aan. Knegt kwam op het laatste individuele onderdeel als derde over de finish en eindigde in het klassement als zesde.