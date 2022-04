Knegt op WK shorttrack uitgeschakeld op 1.000 meter na diskwalificatie

Sjinkie Knegt is op de 1.000 meter bij de WK shorttrack in de kwartfinales uitgeschakeld als laatste Nederlander. De 32-jarige Fries kwam nog wel als tweede over de finish, maar werd gediskwalificeerd vanwege een ongeoorloofde actie.

Knegt, die bezig is aan zijn elfde WK en in 2015 wereldkampioen allround werd, zat in de kwartfinale met onder anderen topfavoriet Shaoang Liu en Stijn Desmet, die al twee keer brons haalde dit WK.

De start van Knegt was goed, hij lag op de derde plaats in de race en toen probeerde hij Desmet in te halen. Daarbij blokkeerde hij met zijn arm de Belg en die actie werd bestraft door de jury.

Het was zeker niet de eerste diskwalificatie die Knegt dit seizoen aan z'n broek kreeg. Ook op de Olympische Spelen van Peking zag hij op zowel de 1.000 als de 1.500 meter een goede klassering in rook opgaan na diskwalificaties.

Itzhak de Laat werd vrijdag al in de voorrondes van de 1.000 meter uitgeschakeld. Vanwege een ongeoorloofde inhaalactie, werd ook hij gediskwalificeerd.

Liu klasse apart

Shaoang Liu is een klasse apart bij de WK shorttrack in Montreal. De 24-jarige Hongaar veroverde zaterdag al de wereldtitel op de 1.500 en 500 meter en plaatste zich zondag met gemak voor de halve finales van de 1.000 meter.

Voor de strijd om de allroundtitel moet hij vooral Pascal Dion (zilver op de 1.500 meter en vijfde op de 500 meter), Desmet (twee keer brons) en Quentin Lecoq (tiende en tweede) in de gaten houden.