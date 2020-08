Kishna keert voor tweede keer terug bij ADO Den Haag

Ricardo Kishna keert opnieuw terug bij ADO Den Haag. De 25-jarige vleugelspits heeft voor één seizoen getekend, met een optie op nog een tweede seizoen.

Kishna speelde in de jeugd al bij ADO, maar vertrok in 2010 op 15-jarige leeftijd naar Ajax. Vijf jaar later volgde een transfer naar Lazio, maar mede door knieblessures bleef in Italië een doorbraak uit. De Hagenaar werd een half jaar verhuurd aan het Franse Lille.

In 2017 haalde ADO Kishna ook al eens terug. Destijds bleef door blessureleed de inbreng van de huurling beperkt tot twee wedstrijden.