Topaffiche Manchester City-Liverpool krijgt verwachte show, maar eindigt onbeslist

Een duel met de titel 'Engelse clásico waardig', zo kopte de Britse krant The Guardian het duel tussen Manchester City en Liverpool vooraf treffend. En beide partijen stelden zondagmiddag in Manchester niet teleur. Na negentig zinderende minuten eindigde het duel in 2-2.

Nog meer dan een topaffiche was het een cruciale partij in de spannende kampioensrace in Engeland. De afgelopen vier seizoenen werden de titels verdeeld onder de twee clubs en voor dit duel verdedigde City een punt voorsprong op Liverpool.

De openingsfase was voor thuisclub City. Na vier minuten spelen verscheen Raheem Sterling alleen voor doelman Alisson Becker, maar hij schoot tegen de lange Braziliaan aan. Een minuut later was het wel raak. Een snel genomen vrije trap kwam bij Kevin de Bruyne terecht. Zijn uithaal met links werd van richting veranderd door Joël Matip en viel buiten bereik van Alisson via de binnenkant van de paal binnen.

Backs aan zet bij Liverpool

Toen was Liverpool nog niet in de buurt van het doel van City geweest, maar de eerste mogelijkheid was direct raak. Rechtsback Alexander Arnold legde een voorzet van collega-back Andy Robertson op fenomenale wijze terug op Diogo Jota, die de bal onder doelman Ederson schoot.

