Motocrosser Gajser domineert GP Trentino, geen Nederlanders op podium

Motocrosser Gajser klasse apart in Trentino; hij blijft koploper

Dit seizoen lijkt de 25-jarige Sloveen voorlopig ongenaakbaar. Na vijf van de twintig GP's heeft hij al een voorsprong opgebouwd van 33 punten op nummer twee Jorge Prado.

Nederlanders in Pietramurata

Jeffrey Herlings was er bij de Grand Prix in het Italiaanse Pietramurata nog niet bij. Hij is nog altijd geblesseerd, nadat hij begin februari een voetoperatie onderging.

Achter de ontketende Gajser zette Glenn Coldenhoff een prima resultaat neer in de eerste manche. Hij bleef onder anderen Prado voor en werd tweede. Ook Calvin Vlaanderen (zesde) en Brian Bogers (achtste) eindigden in de toptien.

De tweede manche verliep minder succesvol voor de Nederlanders. Bogers vocht zich na een aantal foutjes in het begin knap terug. Hij kwam als vijfde over de eindstreep. Vlaanderen lag op de zevende plaats, maar ging enkele ronden voor de finish onderuit en kon zijn weg niet meer vervolgen.

Coldenhoff kon aan zijn goede eerste manche geen vervolg geven en eindigde als elfde. Met een vijfde plaats in het eindklassement van de GP van Trentino was hij wel de beste Nederlander.