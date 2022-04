Springruiter Smolders weer tweede in wereldbekerfinale; Lansink blijft uniek

Springruiter Smolders weer tweede in wereldbekerfinale - NOS

Smolders begon met zijn paard Monaco met vier punten aan de slotdag. Na een foutloze eerste omloop van het finaleonderdeel stond hij gedeeld eerste, maar in de tweede omloop viel er één balk.

De Zwitser Fuchs, die al eens tweede en vierde was geworden in de wereldbekerfinale, bleef op de slotdag twee keer foutloos. De Zweed Jens Fredricson sprong met Cosmopolit naar de derde plek.

Lansink enige Nederlandse WB-winnaar

Smolders werd ook in 2016 tweede en ook toen achter een Zwitser, Steve Guerdat. De enige Nederlandse wereldbekerwinnaar is Jos Lansink. De huidige bondscoach schreef de titel in 1994 op zijn naam.