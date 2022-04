Feyenoord komt vroege tegengoal simpel te boven bij Heracles

Orkun Kökcü was met een schot net naast al dicht bij de gelijkmaker en in de 21ste minuut maakte hij zijn zevende eredivisiegoal van het seizoen na een fraaie Rotterdamse combinatie. Keeper Koen Bucker ging hierbij niet vrijuit. Tyrell Malacia zag een inzet op de paal eindigen.

Feyenoord heeft dankzij een eenvoudige zege bij Heracles Almelo (1-4) nummer vier FC Twente op drie punten achterstand gehouden in de eredivisie. De thuisploeg scoorde binnen een minuut, maar nog voor rust stelden de Rotterdammers in een loom duel orde op zaken.

Vijf minuten voor rust kwam Feyenoord op voorsprong. Het was een primeur. Reiss Nelson maakte op 15 juli 2020 voor het laatst een competitiedoelpunt, voor Arsenal tegen Liverpool in de Premier League (2-1 winst), maar stond in de eredivisie zeventien duels droog. Na een afvallende corner was de Engelsman nu wel trefzeker, mede dankzij een goed blok van Fredrik Aursnes.

Met Jens Toornstra voor Til kwam Feyenoord in de tweede helft nauwelijks in problemen. Doelman Ofor Marciano hield in samenwerking met Malacia een kopbal van Bakis van de lijn en Anas Ouahim raakte de paal.

Primeur voor Wålemark

De Zweedse invaller Patrik Wålemark zorgde koud in het veld voor een hoogtepunt door een voorzet van Toornstra achter zijn standbeen, zoals Bakis in de eerste minuut, in het doel te werken. Net als de goal van Nelson was dit een primeur. De 20-jarige Zweed, die in januari overkwam van BK Häcken, maakte ook zijn eerste eredivisiedoelpunt, in zijn zevende wedstrijd.

Een simpele zege voor de nummer drie van de eredivisie, die elf punten achterstand heeft op koploper Ajax en zeven op nummer twee PSV. De enige zorgen die coach Arne Slot overhield aan de wedstrijd is, met donderdag de return tegen Slavia Praag op komst in de Conference League, de fitheid van zijn selectie. Til viel geblesseerd uit en Luis Sinisterra haakte in de tweede helft af met kramp.