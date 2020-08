Kaag: 3 procent nationaal inkomen naar wetenschap

Drie procent van het nationaal inkomen moet gereserveerd worden voor wetenschap. Dat zei Sigrid Kaag, beoogd D66-leider, bij de start van het academisch jaar van de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens Kaag moet er, net zoals de NAVO een norm stelt voor het deel wat een land aan defensie-uitgaven zou moeten besteden, ook een norm voor wetenschapsuitgaven komen. "Als D66 na de verkiezingen in een nieuw kabinet komt, wordt de wetenschapsnorm mijn doel", aldus Kaag.

Dat wetenschap belangrijk is, bewijst de coronacrisis maar weer eens, zei Kaag. Wereldwijd werken wetenschappers aan een vaccin tegen de ziekte. "Als we serieus zijn over het belang van de wetenschap moeten we serieus geld op tafel leggen."

De speech werd in verband met het coronavirus niet zoals andere jaren uitgesproken in de Martinikerk, te midden van hoogleraren, bestuurders en studenten, maar live gestreamd vanuit een online-ceremonie in de Aula.

Lijsttrekker

Voor het leiderschap kunnen D66-leden nog stemmen. Behalve Kaag is Ton Visser de enige andere kandidaat. 2 september sluit de stemming. Uiterlijk drie dagen later wordt bekendgemaakt wie de D66-lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt.