Recordopbrengst: afgelopen week meer dan helft van stroom uit duurzame bronnen

In 2020 werd bijvoorbeeld het windpark Borssele in gebruik genomen, waardoor het vermogen van windparken op zee meer dan verdubbelde ten opzichte van het jaar ervoor.

Bijna 54 procent van de gebruikte elektriciteit was de voorbije week afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Zo kwam 11 procent uit zonne-energie, 31 procent uit windmolens en bijna 10 procent uit biomassa. Ter vergelijking: vorig jaar kwam in de topweek 46 procent van de gebruikte elektriciteit uit duurzame bronnen.

In Nederland kwam afgelopen week meer dan de helft van alle gebruikte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat is voor het eerst, blijkt uit cijfers van de website Energieopwek.nl, een samenwerkingsverband van onder meer Tennet, de Gasunie en Netbeheer Nederland.

Het NL record met bijna 54% hernieuwbare elektriciteit in een week in historisch perspectief. De records: 2018: 23% 2019: 30% 2020: 36% 2021: 46% 2022: 54% (tot nu toe) #grafiekvandedag pic.twitter.com/EPrwNsXY28

Biomassa

Onder hernieuwbare bronnen valt ook biomassa. Biomassa staat voor materiaal van plantaardige of dierlijke herkomst en komt in allerlei varianten voor, zoals mais, mest en voedselresten. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om houtsnippers die worden bijgestookt in kolencentrales. Met name die vorm van biomassa is omstreden.

Nederland heeft niet genoeg eigen resthout uit bijvoorbeeld bos- en landbouw om te voorzien in alle behoefte aan biomassa. Om die reden wordt ook hout uit het buitenland gehaald. Milieuorganisaties zetten daarom vraagtekens bij de duurzaamheid van het gebruik van biomassa.

In de definitie van 'hernieuwbare bronnen' neemt Energieopwek.nl ook biomassa mee. De website hanteert daarbij een definitie van VN-klimaatpanel IPCC.