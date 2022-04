Vitesse breekt ban tegen ziek, zwak en misselijk Cambuur

Ziek, zwak en misselijk meldde de selectie van SC Cambuur zich zondagmiddag in de Arnhemse Gelredome. De ploeg van trainer Dennis Haar was getroffen door een voedselvergiftiging en daardoor onbedoeld de ideale prooi voor het dolende Vitesse, dat al zes weken hunkerde naar een overwinning. Met een 1-0 zege keerde de rust voor even terug in Arnhem.

Klein wonder Het mocht een klein wonder heten dat beide ploegen zondagmiddag tegen elkaar in het strijdperk traden. De Friezen waren een dag eerder met een al gehavende selectie naar Arnhem vertrokken om de nacht in een hotel door te brengen. Daar bleek een aantal spelers met dusdanige fysieke klachten te kampen, dat ze niet kunnen aantreden. "Buikgriep", omschreef algemeen directeur Ard de Graaf de klachten. "Maar ik ben natuurlijk geen dokter."

David Sambissa, Robin Maulun en Mees Hoedemakers moesten het treffen noodgedwongen missen. Het liet onverlet dat de ploeg op slechts één plek was gewijzigd ten opzichte van een week eerder, toen het NEC trof. Alleen de vrijgekomen plek van Hoedemakers moest worden ingevuld. Jasper ter Heide was de gelukkige die zijn opwachting mocht maken.

Sondre Tronstad van Vitesse maait de bal weg voor zijn tegenstander Robert Uldrikis - ANP

Omdat SC Cambuur vijftien spelers op de been kon brengen, was uitstel van het duel reglementair geen optie. Met slechts zeven wisselspelers op de bank, onder wie een aantal jeugdspelers en twee keepers, meldden de Friezen zich aan de aftrap. Ook Vitesse kampte met personele problemen. Meest opmerkelijke afwezige aan Arnhemse zijde was Dominik Oroz. De Oostenrijker moet in eigen land onder de wapenen en is vanwege die dienstplicht momenteel niet beschikbaar voor de ploeg van trainer Thomas Letsch.

Het geluk lachte SC Cambuur zondagmiddag aanvankelijk evenwel toe. In de tweede minuut legde scheidsrechter Edwin van de Graaf de bal al op de penaltystip, nadat Vitesse-aanvaller Loïsd Openda in het strafschopgebied onderuit werd gelopen. De arbiter werd teruggefloten door de VAR, die constateerde dat Openda kort daarvoor in buitenspelpositie had gestaan. Vlak voor rust kantelde Vitesse evenwel de wedstrijd. De Friese doelman Pieter Bos bleek lange tijd een sta-in-de-weg voor de Arnhemse aanval, maar moest toch capituleren voor Openda, die de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied langs de sluitpost schoof: 1-0. Het was de eerste maal dit kalenderjaar dat Vitesse met een voorsprong de rust in ging.

Vitesse-doelman Jeroen Houwen valt geblesseerd uit - ANP