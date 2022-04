Amsterdam wint hockeytopper van Kampong, Pinoké stijgt naar derde plek

Amsterdam is in de hockeytopper tegen Kampong als winnaar uit de bus gekomen. De thuisploeg won met minimaal verschil (1-0) en neemt de positie als nummer twee over van Kampong. De Utrechters zakken naar plek vier, want ook Pinoké ging over ze heen dankzij een 2-1 overwinning op HGC.

In de topper was het lang wachten op een doelpunt. Pas in het derde kwart zorgde Mirco Pruyser voor de bevrijding. De 32-jarige aanvaller aarzelde niet toen hij de bal voor zijn stick kreeg na een gekraakt schot en zorgde zo voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Pinoké profiteerde dus van het verlies van Kampong, al ging het tegen HGC niet vanzelf. In de openingsfase had de ploeg uit Wassenaar het initiatief, maar na het enigszins verrassende openingsdoelpunt van Sebastien Dockier namens Pinoké keerden de kansen.

HGC drukt Pinoké terug

Het team van coach Jesse Mahieu creëerde plots kans op kans, maar alleen de inzet van Dennis Warmerdam werd bekroond met een treffer. In het laatste kwart drukte HGC Pinoké ver terug, maar wist het de gelijkmaker niet meer af te dwingen.

Bekijk hieronder de uitslagen van de negentiende speelronde en de tussenstand.