Kritiek op laagvliegende legerhelikopter in Brabant tijdens broedseizoen

Ook Jos Schenkeveld, boswachter van het bewuste gebied, heeft het vaker meegemaakt. "Ik werk hier nu veertien jaar en weet niet beter dan dat hier door de luchtmacht geoefend wordt. Er zijn zeker in dit natte gebied geen wandelaars en geen bomen, waardoor het ideaal oefenterrein is", zegt hij tegen Omroep Brabant .

Onder meer oud-Statenlid Hermen Vreugdenhil deelt de beelden op Twitter. Volgens hem is ophef over laagvliegende helikopters tijdens het broedseizoen niet nieuw. "Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dat maakt het overigens niet beter verteerbaar."

Boswachter Schenkeveld legt uit dat geschrokken vogels hun nest met eieren verlaten. "Dan worden de eieren koud. Als de zon schijnt en de temperatuur aangenaam is, hoeft dat geen probleem te zijn. Op dagen met regen en kou, zoals afgelopen week, komen eieren soms niet uit en dat is triest."

Gans in de wieken

Volgens een defensiewoordvoerder is het Maas-Waalgebied een officieel laagvlieggebied waar de luchtmacht het hele jaar door mag trainen. Ook gisteren ging het volgens hem om een reguliere trainingsvlucht. "Alleen grote, bijzondere oefeningen kondigen we aan via bijvoorbeeld Twitter."

Toch begrijpt de woordvoerder de kritiek wel. "Het is niet zo dat we expres de natuur willen verstoren in het broedseizoen. We houden er zelfs rekening mee, maar soms kan het niet anders", legt hij uit. "Niemand zit te wachten op een gans tussen de wieken. Dat is gevaarlijk voor mens en dier."

Overigens zijn er volgens hem sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne wel minder klachten over overlast. "Ik denk dat er meer begrip is voor defensie die haar mensen goed wil trainen."