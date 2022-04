Kwiatkowski na fotofinish de beste in Amstel Gold Race, Van der Poel vierde

Michal Kwiatkowski heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Amstel Gold Race gewonnen. Na ruim 254 kilometer versloeg hij in de 56ste editie medevluchter Benoît Cosnefroy in een spannende sprint in de straten van Valkenburg. Eerder zegevierde Kwiatkowski in 2015.

De overwinning van Kwiatkowski was een beloning voor imposant ploegenspel van Ineos. De Engelse formatie zorgde ervoor dat de vroege vlucht al snel ingerekend werd en dat op de Keutenberg het kaf van het koren werd gescheiden.

Van der Poel vierde

Juist op dat moment leek topfavoriet en oud-winnaar Mathieu van der Poel heel even te tonen dat hij niet de sterkste man in koers was. Hij haakte nog wel aan, maar moest uiteindelijk met de vierde plaats genoegen nemen.

