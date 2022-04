PSV met veel wijzigingen moeiteloos langs RKC, zorgen om Madueke

Bij hoge nood zouden Gakpo en Madueke de wedstrijd dan altijd nog kunnen openbreken. Maar in de muur van verdedigers die RKC had gemetseld, verschenen al na drie minuten scheuren.

Midden in de strijd om het landskampioenschap durfde PSV-trainer Roger Schmidt het aan basiskrachten Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré, Mario Götze en Noni Madueke rust te geven, na het midweekse treffen met Leicester City in de Conference League. Basisplaatsen gingen naar Yorbe Vertessen, Bruma en Carlos Vinícius.

PSV heeft zich met een overwinning op RKC Waalwijk herpakt van het gelijkspel van vorige week bij FC Twente. In het zonnige Philips-stadion werd het 2-0. De score had veel hoger kunnen en misschien wel moeten zijn. PSV was de baas in eigen huis en kreeg veel kansen.

Bruma schoot voorlangs en kon later een knap in één keer gegeven voorzet van Jordan Teze van dichtbij niet afwerken, door daadkrachtig optreden van RKC-aanvoerder Melle Meulensteen. Iets later kopte Marco van Ginkel naast en kreeg Vinicius een leep balletje van Vertessen niet onder controle.

Dat het na een half uur nog 0-0 stond was een klein wonder. Maar na veertig minuten stond Joey Veerman op de goede plek voor de afvallende bal na een voorzet van Van Ginkel. Zonder aarzeling haalde de middenvelder gecontroleerd uit met binnenkant rechts, hard half hoog in de rechterhoek: 1-0.

Goal Teze

Na een uur zag RKC nog steeds slechts 1-0 op het scorebord staan en rook het bloed. De nummer veertien van de eredivisie drong brutaal aan en kreeg via Michiel Kramer een reuzekans. Kramer schoot wild over oog in oog met PSV-doelman Yvon Mvogo, die net als donderdag in Leicester de voorkeur kreeg boven Joël Drommel.

Schmidt had genoeg gezien en greep in: Gakpo, Madueke en Sangaré erin. Binnen vijf minuten betaalde zich het al uit. De opgekomen Teze kreeg een leep chipje mee in de loop van Vinicius en brak door de Waalwijk-defensie. De onlangs voor Oranje opgeroepen rechtsback schoot hard in de korte hoek: 2-0. Zijn eerste eredivisiedoelpunt.